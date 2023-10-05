Колесов: выходные в Петербурге отметятся заморозками и мокрым снегом

В Петербург нагрянет новый циклон, который принесет с собой заморозки, снег и порывистый ветер до 15 м/с.

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Северная столица «пережила» так и не состоявшийся шторм, к которому призывали готовиться. Тем не менее, это не положит конец плохой погоде, об этом рассказал в своем telegram-канале синоптик Александр Колесов.

В субботу, 7 октября, в Петербург нагрянет новый циклон со стороны Финского залива. В четверг и пятницу еще стоит ждать относительно спокойную погоду, но на выходных ситуация станет хуже.

Прогнозируется мокрый снег и порывистый ветер до 15 м/с вместе с температурой днем от +3 до +7 градусов.

Осадки покажут себя в деле ближе к ночи, под снег попадет как Ленобласть, так и Петербург.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что со стороны Финского залива к Северной столице приближается циклонических вихрь.