В Петербурге бушует циклонический вихрь

Синоптик порекомендовал петербуржцам следить за погодой, через регион пройдет новый циклон, который принесет кратковременные дожди.

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Через Северную столицу вновь пройдет циклонический вихрь, который надвигается с юго-запада. Установится облачная погода с кратковременными дождями, об этом рассказал в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус.

В четверг, 5 октября, температура воздуха составит от +11 до +13 градусов, в Ленобласти от +9 до +14 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, в этот день атмосферное давление упадет до отметки в 751 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, 6 октября, температура составит от +8 до +10 градусов при незначительных кратковременных дождях в нескольких районах города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что один из циклонов принес так в Петербург шквалистый ветер, шторм и ливни.