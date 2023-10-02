Колесов: мощный циклон несет Петербургу шторм, ливни и резкое похолодание

Метеоролог Александр Колесов предупредил петербуржцев о приближении мощного циклона. Он принесет в город сильный ветер, дожди и резкое похолодание.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В своем посте в социальной сети метеоролог Александр Колесов сообщил, что в ближайшую среду, 4 октября, к Санкт-Петербургу приблизится очередной мощный циклон, зародившийся в районе Великобритании. По прогнозам специалиста, ночью город ожидают сильные осадки. Кроме того, непогода охватит многие территории Ленинградской области.

Днем в тылу циклона на Финском заливе и Ладожском озере ожидается настоящий шторм с порывами ветра до 25-30 м/с. В Петербурге и области порывы будут немного слабее, но тоже значительные — до 15-20 м/с. Температура сохранится на уровне +9…+14 градусов. По мнению Колесова, такую погоду комфортной не назовешь.

Во второй половине недели похолодание усилится. К выходным возможны ночные заморозки до -1…-6 градусов и дневные температуры около +4…+9. Метеоролог отметил высокие шансы на первый в этом сезоне снег уже 7-9 октября.

Особое внимание Александр Колесов уделил угрозе наводнения в Петербурге из-за обильных осадков и сильного ветра. По его словам, опасность велика, но многое будет зависеть от траектории движения циклона.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что синоптик Леус обещал петербуржцам теплую погоду без дождей.