СК взялись за дело сгоревшей семьи в Петербурге

Следственный отдел по Красносельскому району выясняет детали страшной гибели матери и трехлетнего сына в пожаре. Назначены экспертизы и осмотр места.

Фото: пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

Стало известно, что сотрудники правоохранительный органов проверяют обстоятельства гибели матери с ребенком в СНТ Дружный Красносельского района, об этом рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.

Как отмечается, на территории садоводства по 6-й линии произошел крупный пожар, охвативший частный дом и баню. Следственный отдел проводит доследственную проверку, после нее примут процессуальные решения.

На данный момент специалисты осуществляют судебно-медицинскую экспертизу и осматривают место происшествия.

Ранее Санкт-Петербургу.ру сообщал о том, что в пожаре уцелел глава семейства, его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.