СК не возбудит уголовное дело против сына Кадырова

Правоохранители не могут возбудить уголовное дело в отношении Адама Кадырова, которого уличили в избиении поджигателя Корана в СИЗО.

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Стало известно, что ситуация со скандальным сыном главы Чеченской республики еще не решена, об этом рассказал телеканал 360.

Согласно источникам, правоохранительные органы не собираются возбуждать уголовное дело против Адама Кадырова. Это объясняют минимальным возрастом уголовной ответственности в 16 лет.

Помимо этого, началась проверка обстоятельств после избиения Адамом Кадыровым в грозненском СИЗО жителя Волгограда, которого обвиняют в сожжении Корана.

Привлечь к уголовной ответственности хотят и сотрудников ФСИН, которые допустили грубые нарушения законодательства и впустили в СИЗО посторонних людей. Факт избиения задержанного молодого человека подтвердил видеоматериалами Рамзан Кадыров.