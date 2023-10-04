Поцелуи и игрушки: петербуржцам рассказали про ОРВИ

ОРВИ можно заразить через обычные рукопожатия, поцелую и детские игрушки. Лечения от него нет, однако все направлено на снятие симптомов.

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Стало известно, что многие жители Северной столицы мало информированы об ОРВИ. О симптомах и способах заражения рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Таким образом, каждый человек на Земле болел ОРВИ в разных формах. На данный момент существует 200 вирусов-возбудителей заболевания: риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы , а также респираторно-синцитиальные вирусы.

Заразиться очень легко. ОРВИ передается не только воздушно-капельным путем, но и через поцелуи, рукопожатия, а также детские игрушки.

Основными симптомами являются: першение горла, лихорадка, мышечные и головные боли, а также заложенность носа.

Не существует лечения от ОРВИ, мероприятия направлены на снятие симптомов. Антибиотики не только не помогут, но и нанесут урон вашему здоровью.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жителям Северной столицы поведали о здоровом питании в поездках и путешествиях.