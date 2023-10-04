Арбитр КХЛ рассказал про удаление Ротенберга в матче «СКА» — «Сибирь»

Главного тренера «СКА» из Петербурга Романа Ротенберга удали с поля во время матча с «Сибирью» за вмешательство в судейство, когда он начал указывать на монитор.

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Стало известно, что тренера тоже могут удалить с поля за неподобающее поведение, об этом рассказали в РБК.

По словам главного арбитра и члена совета директоров Континентальной хоккейной лиги Алексея Анисимова, главного тренера петербургского «СКА» Романа Ротенберга заметили во вмешательстве в работу судейского коллектива.

Как отмечается, наставник принялся указывать на монитор, что запрещено в правилах. Анисимов считает удаление правильным и обоснованным.

До этого судьям КХЛ рекомендовали удалять без вопросов любителей поспорить по игровым моментам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Роман Ротенберг после окончания серии поражений «СКА» сравнил это с прорывом блокады Ленинграда. За это на него обрушилась критика.