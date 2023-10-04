Сирены прозвучали в Петербурге утром

В Петербурге горожан испугала региональная система оповещения населения, в 10:30 завыла сирена. Это была комплексная проверка.

Фото: Pxhere

Стало известно, что для некоторых петербуржцев вой сирен оказался неожиданностью, об этом рассказала Neva.Today.

Как отмечается, сработала региональной системы оповещения населения. В среду, 4 октября, в 10:30 проводилась комплексная проверка.

Тем не менее, механизмы РАСЦО часто используются во время массовых скоплений людей, а также на культурных мероприятиях (День победы).

Помимо этого, специалисты выделяют высокий уровень региональной системы оповещения населения, которая считается одной из лучшей в России.

О применении РАСЦО предупреждают заранее. В случае настоящей ЧС после звукового оповещения последует текстовое сообщение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 13 сентября жители Кудрово и Мурино испугались внезапного воя сирен.