Пистолет и медицинская маска: школьник из Петербурга попал «под раздачу»

Школьник в Петербурге нарвался на разбойника с пистолетом, который забрал у подростка две тысячи рублей. Злоумышленника задержала полиция.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 3 октября, в отдел полиции по Пушкинскому району поступило заявление от подростка о нападении в городе Пушкине на улице Ростовская.

Правоохранители прибыли на место и установили, что 10-классник шел возле дома по указанному адресу. В один момент к нему подошел подозрительный мужчина в медицинской маске и оранжевой кофте.

Он достал пистолет и начал угрожать школьнику. Тому пришлось снять 2 тысячи рублей и отдать злоумышленнику.

Тем не менее, сотрудники полиции поймали 25-летнего жителя Республика Карелия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе мужчина заявился в продуктовый, где принялся размахивать игрушечным пистолетом.