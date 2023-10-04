Ливни, ветер и наводнение: Петербург окажется во власти циклона

В Петербурге синоптик Леус прогнозирует ливни, сильный ветер, а также нагонное наводнение. Температура может упасть до +10 градусов.

Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

Ближайшие дни в Северной столице пройдут под влиянием активного циклона, располагающимся на юге Карелии. На утро Петербурге еще будет пребывать в теплом секторе циклона, однако вечером ситуация изменится в худшую сторону, об этом рассказал в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус.

В среду, 4 октября, температура воздуха составит от +15 до +17 градусов, вечером значение дойдет до +10 градусов, в Ленинградской области дневная температура составит от +12 до +17 градусов, однако вечером +8 градусов.

Порывы воздуха дойдут до 28 м/с, возможно и нагонное наводнение. Атмосферное давление упадет до 751 мм ртутного столба.

Четверг, 5 октября, отметится кратковременными дождями и температурой от +12 до +14 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Северную столицу накроет шторм и ливни.