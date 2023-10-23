В Петербурге расформировали «заказной» отдел полиции

Подразделение по раскрытию заказных убийств в Северной столице решили упразднить. Причина – снижение количества заказных убийств.

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В главном управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области решили упразднить отдел по раскрытию заказных убийств. Об этом сообщает телеканал 78.

Вышеназванный отдел был создан в далеком апреле 1999 года. Причиной, по которой приняли решение ликвидировать отдел, стало уменьшение количества заказных убийств в городе.

Теперь сотрудники упраздненного подразделения перейдут работать в общий «убойный» отдел.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на прошлой неделе в Выборгском районе Ленинградской области полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве. Пожилой мужчина поссорился с сыном и убил его. Чтобы скрыть улики, горе-отец решил расчленить труп отпрыска и выкинуть его в реку.