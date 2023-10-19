Расчленил и кинул в реку: полиция задержала жителя Ленобласти, расчленившего собственного сына

В Выборгском районе в минувшую среду на проезжей части обнаружили фрагменты человеческого тела. Выяснилось, что погибшего расчленил и бросил в реку родной отец.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в начале девятого часа утра 18 октября в полицию позвонил мужчина. По его словам, на автодороге «Огоньки – Стрельцово — Толоконниково» на мосту через реку Перовка лежит человеческая рука.

Прибывшие на место правоохранители нашли на дороге руку, а после дополнительного осмотра места происшествия — мужское тело без верхних и нижних конечностей, отчлененной головой, а также с 4 колото-резанными ранениями груди и живота.

Полиция установила, что части тела принадлежат 36-летнему жителю Выборгского района. Позже по месту жительства был задержан 63-летний отец погибшего. Как стало известно, ночью в среду родственники поссорились, и пожилой мужчина ударил сына ножом в грудь и живот.

От полученных травм последний скончался на месте. После чего житель Ленобласти в душевой кабине расчленил тело отпрыска, отвез части тела к реке и выкинул в воду.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование, чтобы установить все детали и причины случившегося.

Ранее Санкт-Пеетербург.ру сообщал, что этим трагическим инцидентом заинтересовались в прокуратуре Ленинградской области.