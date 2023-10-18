Прокуратура заинтересовалась расчлененными останками человека, найденными в Ленобласти

В среду на автодороге «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково» обнаружили расчлененные останки человеческого тела. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Выборгская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Установлено, что 18 октября на проезжей части автодороги «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково» обнаружены расчлененные фрагменты тела неизвестного человека. Возбуждение уголовного дела по данном факту прокуратура признала законным и обоснованным.

Действия сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия координирует Выборгский городской прокурор. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жительница Кировского района Ленинградской области нашла в мусороприемнике разлагающееся тело 40-летнего мужчины. Тело погибшего направили в морг для выяснения обстоятельств смерти. Известно, что видеонаблюдение в доме отсутствовало.