Под Петербургом в строительном вагончике нашли труп мужчины
Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина нашел в одном из вагончиков на стройке труп со следами ожогов. Ведется проверка.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию 22 октября позвонил мужчина. По его словам, в строительном вагончике он наткнулся на труп.
Прибывшие на место правоохранители нашли 50-летнего мужчину. На груди и шее погибшего обнаружили пятна похожие на ожоги.
Труп направили в морг для установления причины смерти.
Стражи порядка продолжают вести проверку и устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на озере Отрадное в Приозерском районе в воде был найден человеческий труп неизвестного под ветками. Специалисты поисково-спасательного отряда эвакуировали тело, после чего передали его сотрудникам правоохранительных органов.