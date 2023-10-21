Труп в ветках: в Ленобласти житель наткнулся на странный объект в воде

На озере Отрадное в Приозерском районе местный житель увидел в воде труп неизвестного в ветка. Тело погибшего эвакуировал поисково-спасательных отряд.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы ЛО

Стало известно, что в субботу, 21 октября, спасателям поступила информация о нахождении человеческого трупа в поселке Яблоновка Приозерского района, об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Как отмечается, местный житель прогуливался возле озера Отрадное. В один момент он увидел тело человека в воде.

На место происшествия выехал поисково-спасательный отряд из города Приозерск. Специалисты эвакуировали тело и доставили на берег, после чего передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в квартире на Московском шоссе в поселке Шушары полицейские обнаружили труп мужчины и беременной женщины на четвертом месяце.