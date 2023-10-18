Труп беременной петербурженки и ее сожителя нашли на юге города

В Пушкинском районе Петербурга обнаружили тело молодой петербурженки и ее сожителя. На месте были найдены следы белого порошка.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 октября в полицию обратился мужчина и сообщил о том, что его племянница более двух суток не выходит на связь и не открывает дверь в квартиру.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции вместе со спасателями вскрыли входную дверь однокомнатной квартиры на Московском шоссе в поселке Шушары, где обнаружили два трупа.

В комнате правоохранители нашли тело 19-летней девушки и ее 20-летнего сожителя. Молодые люди проживали вместе около шести месяцев. Также известно, что умершая была на четвертом месяце беременности.

На месте происшествия стражи порядка обнаружили следы наркотических веществ и бутылку с неизвестной желтой жидкостью.

Трупы направили в морг для установления причины смерти. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельств произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга в квартире на Северном проспекте обнаружили тела мужчины и женщины.