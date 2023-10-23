Зарплаты жителей Северной столицы продолжают падать

В Петербурге обнародовали статистику по среднему окладу одного работника. Согласно данным труд жителей города продолжает дешеветь.

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Средняя зарплата петербуржцев продолжает падать уже второй месяц. В августе средний оклад составил чуть больше 88 тыс. рублей. Об этом сообщает Петростат.

Данный показатель рос в первом полугодии и достиг пика в июне, находясь на уровне 101 тыс. рублей. В следующем месяце заработная плата снизилась на 9,4%, в августе ее размеры упали на 3,7%.

Наиболее ощутимо в августе снизилась оплата сотрудников в области культуры, спорта, организации досуга, упали зарплаты у сотрудников сфер государственного управления и обеспечения безопасности. Также снижение зарплат наблюдается и в области здравоохранения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 40% жителей города на Неве могут отказаться от своих зарплатных запросов, если стоит вопрос о сохранении текущего дохода.