Около 60% петербуржцев не откажутся от зарплатных аппетитов ради работы

В Петербурге 40% горожан могут и отказаться от своих зарплатных запросах, если стоит вопрос о сохранении текущего дохода или о гарантированном трудоустройстве.

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Стало известно, что среди жителей Северной столицы провели опрос по поводу их отношения к зарплатным аппетитам, об этом рассказали в пресс-службе HeadHunter Северо-Запад.

Как отмечается, петербуржцы имеют гибкую позицию. Больше 40% готовы отбросить свои зарплатные ожидания ради сохранения дохода или гарантированного трудоустройства.

В России среднее количество доходит до 38%. Кроме того, следует смотреть на мнения в различных профессиях.

Самыми гибкими являются IT-специалисты — 52% готовы понизить свои запросы, меньше всего — работники сферы закупок, 59% дали отрицательные ответы.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что около 17% респондентов считают зарплату в 100-150 тысяч рублей для педагогов приемлемой.