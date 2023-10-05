Россияне озвучили необходимую зарплату для учителей

Около 17% опрошенных граждан Российской Федерации считают, что 100-150 тысяч рублей в месяц является справедливой суммой для педагога.

Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Стало известно, что в исследовании приняли участие работающие граждане Российской Федерации, об этом рассказал телеканал 360.

Как отмечается, 17% респондентов посчитали, что учителя должны зарабатывать от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, а 28% опрошенные склоняются больше к значениям от 50 до 80 тысяч рублей.

Помимо этого, в ходе исследования аналитики выяснили, что люди с высоким уровнем доходов заявляют о необходимости платить педагогам больше 100 тысяч рублей в месяц.

Москвичи считают заработную плату в 125 тысяч рублей максимально справедливой для учителей.

Кроме того, многие педагоги начали жаловаться на огромное количество бумажной волокиты, из-за такой нагрузки у них не хватает времени на себя и семью.