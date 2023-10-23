Под Петербургом пропавшего мужчину нашли связанным и мертвым в ручье

В Выборгском районе Ленобласти возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя, тело которого обнаружили в ручье. Проверка продолжается.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 22 октября в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении трупа в ручье в Каменногорске.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в ручье труп 34-летнего местного жителя с ножевыми ранениями груди и шеи, полиэтиленовым пакетом и веревкой на ногах. Отмечается, что мужчина пропал еще 13 октября.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Правоохранители продолжают проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе города на Неве нашли тело женщины с множественными колото-резанными ранами. По факту убийства возбуждено уголовное дело.