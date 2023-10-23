Петербуржец наткнулся на труп девушки в своей парадной

В Адмиралтейском районе Петербурга нашли тело женщины с множественными колото-резанными ранами. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Фото: Baltphoto/Мария Добрыгина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 октября в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что в парадной его дома на Старо-Петергофском проспекте на 4 этаже лежит труп девушки.

Выехав на место происшествия, в одной из комнат 17-комнатной квартиры сотрудники полиции обнаружили тело 36-летней женщины с множественными колото-резанными ранами лица, шеи, кистей и туловища.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приозерском районе Ленобласти местный житель увидел в воде труп неизвестного мужчины.