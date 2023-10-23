Лихач на Porshe сбил 11-летнего мальчика в Петербурге

В Выборгском районе школьник угодил в больницу после того, как угодил под колеса иномарки. Ведется проверка.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 22 октября на улице Руднева произошло жуткая авария. Так, 27-летний водитель Porsche Cayman сбил 11-летнего мальчика. Отмечается, что школьник переходил проезжую часть на «красный» без сопровождения родителей.

В результате ДТП пятиклассника в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Педиатрический университет.

Также известно, что автолюбитель 18 раз привлекался к административной ответственности, чаще всего – за нарушение скоростного режима. Полиция ведет проверку и устанавливает все детали и причины случившегося.

Ранее Санкт-Петрбург.ру сообщал, что в городе на Неве лишенный прав водитель с пассажиркой погибли при столкновении с фурой на Горском шоссе.