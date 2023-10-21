В Петербурге лишенный прав водитель с пассажиром скончались в столкновении с фурой

Петербуржца лишили прав, но он все равно сел за руль, только его жизненный путь прервался во время столкновения с фурой на встречной полосе. Его пассажирка скончалась в больнице.

Baltphoto/Вероника Овсянникова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь на 20 октября сотрудникам полиции по Выборгскому району поступила информация о смертельном ДТП на Горском шоссе.

Правоохранители установили, что за рулем иномарки находился 33-летний петербуржец, которого лишили водительских прав. Вместе с ним находилась пассажирка.

В один момент мужчина выехал на встречную полосу, по которой передвигался КАМАЗ. В результате столкновения скончался водитель «легковушки».

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, однако она скончалась в палате. До этого погибших петербуржец проходил по уголовному делу об управлении автомобиля в нетрезвом виде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Бокситогорском районе насмерть разбился водитель легковушки после столкновения со столбом.