В Ленобласти водитель иномарки вылетел на обочину и попал в смертельное ДТП

В Бокситогорском районе в страшной аварии погиб водитель легковушки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 14 октября на нулевом километре а/д «Подъезд к г. Пикалево №1» произошло трагическое ДТП. Так, 41-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и вылетел на обочину, врезавшись в столб.

В результате аварии мужчина. от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Отмечается, что погибший за этот год 6 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости и проезд на «красный».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ведет расследование и выясняет все детали трагедии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе водитель снес на «зебре» школьницу с электросамокатом.