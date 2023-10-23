Александр Медведев прокомментировал победу «Зенита» в игре против «Крыльев Советов»

В воскресенье в Северной столице состоялся матч «Зенита» и самарского клуба «Крылья Советов». Председатель правления петербургского клуб высказался об итогах встречи.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По словам Александра Медведева, в футболе ничего не бывает по плану и всегда случаются неожиданные моменты. «Зенит» играл против сильного соперника с хорошей обороной, пишет Sport24.

«Крылья Советов» трижды спас вратарь, подчеркнул председатель. А во втором тайме сине-бело-голубые могли забить еще парочку мячей.

Если судить только по статистике, то доминирование «Зенита» – очевидно. Однако, обратил внимание Медведев, первый тайм проходил не в таком быстром темпе, как второй, из-за чего до перерыва не наблюдалось особо острых моментов. В то же время, когда петербуржцы побежали, была нанесена большая часть ударов по воротам.

Председатель отметил, что было обидно пропустить гол в добавленное время. В первом тайме «Крылья» играли организовано, держали две линии обороны и почти не создавали моментов, кроме неточного удара Салтыкова. Александр Медведев считает, что это была заслуженная победа при красивой игре во втором тайме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 октября «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.