«Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:1

В Петербурге завершился матч 12-го тура РПЛ, в котором сыграли «Зенит» и самарский клуб «Крылья Советов». Команды играли 22 октября на «Газпром Арене».

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Первый тайм клубы провели без голов, однако в начале второго тайма, на 53-й минуте, полузащитник «Зенита» Вендел открыл счет матча. Под конец игры Андрей Мостовой забил третий гол. Но Роман Ежов из «Крыльев» все же смог отыграть один мяч. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

В результате прошедшего матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона 2023-2024. Клуб набрал 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» со счетом в 28 очков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что бывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер прокомментировал предстоящую игру самарского клуба и «Зенита».