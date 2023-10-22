Антон Бобер оценил возможности «Крыльев Советов» перед встречей с «Зенитом»

Экс-футболист «Крыльев Советов» прокомментировал предстоящую игру самарского клуба и петербургского «Зенита». Бобер считает, что шансы на победу есть.

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По словам футболиста «Крыльев Советов» Антона Бобера, пока он не может назвать самарцев фаворитами в матче с петербургским «Зенитом», пишет Legalbet. Так как игра пройдет в Петербурге, то у сине-бело-голубых будет преимущество домашней арены. Однако шансы на положительный результат есть, считает Бобер.

Также спортсмен прокомментировал подходы клубов к укомплектованию команд. Если «Крылья» ставят на молодых российских футболистов, то «Зенит» — на легионеров. Если у петербуржцев задача выиграть очередное чемпионство, то «Зенит» сделает ту же ставку, что и в прошлые годы, заявил футболист.

Поединок состоится 22 октября на «Газпром Арене». Матч стартует в 16:30 по московскому времени. В настоящее время «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» — второе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов считает полузащитника Андрея Мостового ключевым игроком «Зенита».

