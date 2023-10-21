Молодой и с перспективой: экс-футболист «Зенита» Радимов высказался про Мостового

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что полузащитник Андрей Мостовой является ключевым игроком сине-бело-голубых. Футболист обладает большими перспективами.

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Стало известно, что в стане петербургской команды есть перспективные молодые игроки, об этом рассказал МК в Питере.

По словам бывшего полузащитника «Зенита» Владислава Радимова, Андрей Мостовой имеет большое будущее. Он является молодым игроком, который постоянно работает над своими навыками.

Его значимость для сине-бело-голубых трудно переценить. Полузащитник до сих пор растет как футболист. Кроме того, Мостовой является действующим игроком сборной России, а на поле составляет костяк команды.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что председатель правления «Зенита» Александр Андреев указал на следование европейскому и мировому опыту в вопросах кадровой политики.