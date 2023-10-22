Эрмитаж приобрел 47 пар уникальной обуви из частной коллекции

Государственный музей приобрел 47 пар мужской, дамской и детской обуви (44 пары и 3 полупары). Ранее они находились в собрании известного российского коллекционера, исследователя и издателя Назима Султановича Мустафаева.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Закупленные образцы изготовлены во Франции, Великобритании, Пруссии, США и отличаются разнообразием конструкций и использованных материалов, формой каблука и декором. Они достаточно полно иллюстрируют историю развития обувного дела в Западной Европе и Северной Америке на протяжении полутора веков, сообщается на сайте Эрмитажа.

Также все приобретенные образцы имеют высокую историческую и музейную ценность. Характерной чертой коллекции является то, что несколько пар обуви снабжены печатными марками производителей с обозначением места расположения мастерской и имени владельца, а некоторые – пояснительными записками с указанием точной датировки или события, в связи с которым были обуты туфли.

Закупленные экспонаты будут демонстрироваться как на постоянных экспозициях (в Главном музейном комплексе и Галерее костюма в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня»), так и на временных тематических выставках Государственного Эрмитажа, посвящённых культуре и искусству XVIII века.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Эрмитаж токенизирует свою коллекцию при поддержке компаний Потанина.