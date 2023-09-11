Государственный Эрмитаж токенизирует свою коллекцию при поддержке компаний Потанина

В рамках Восточного экономического форума были представлены новые возможности в сохранении культурного наследия и развитии музеев в России. Музей Государственный Эрмитаж вместе с группой «Интеррос» и российской платформой «Атомайз» объединили усилия, чтобы создать цифровые финансовые активы, известные как ЦФА или токены, основанные на произведениях искусства — на фресках мастерской Рафаэля XVI века, хранящихся в Эрмитаже.

Фото: Мария Смитюк

Этот проект становится первым в России опытом токенизации предметов искусства и демонстрирует полное соответствие современному российскому законодательству о цифровых финансовых активах. Это означает, что права всех участников и покупателей токенов будут надежно защищены.

Эрмитаж, как музей с богатой коллекцией искусства, показывает свою открытость к современным технологиям, выпуская не только NFT на свои произведения искусства, но и демонстрируя новые возможности ЦФА. Этот инструмент может быть использован не только для привлечения средств на реставрацию и развитие музеев, но и для реинвестирования собранных средств, подобно эндаумент-фондированию.

Интересный момент заключается в том, что фотографии фресок, сделанные в начале реставрации, были преобразованы в цифровые арт-объекты с индивидуальными кодами. Это дает покупателям токенов возможность владеть цифровыми правами на облик произведения до его реставрации. Доход от продажи NFT будет направлен на поддержку других реставрационных работ в Эрмитаже.

Гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин отметил, что идея пилотного проекта заключается в привлечении внимания к реставрации и сохранении искусства в цифровой форме с использованием технологии токенов. Этот подход позволит представить предметы искусства в их исходном и восстановленном состоянии в цифровом формате. «Интеррос» активно развивает цифровые технологии, включая блокчейн, и рассматривает этот проект с Эрмитажем как средство для привлечения инвестиций в искусство и управления культурным наследием, учитывая растущее влияние цифровых технологий на мир искусства.

«Мы в Эрмитаже — большие любители инноваций. И многие пилотные программы делали вместе с «Интерросом». Очередной проект посвящен использованию новейших технологий для развития музейного дела и создания совершенно уникальных продуктов. Для токенов мы выбрали три фрески школы Рафаэля, которые реставрировались в Эрмитаже. В процессе выяснилось, что эти росписи подновлялись и переделывались под вкусы последующих эпох. Поздние записи скрывали замечательные фрески учеников Рафаэля: теперь все это заиграло, они снова прекрасны. Промежуточные состояния фресок, которые фиксируются только на этапах реставрации и затем исчезают, — это сама по себе замечательная история. В этом и смысл NFT — сделать уникальное, чего не было и уже не будет. Благодаря «Интерросу» и платформе «Атомайз» появилась система, с помощью которой токены могут выпускаться и продаваться в соответствии с российским законодательством и без больших финансовых потерь. Эту новую юридическую, технологическую и новую искусствоведческую схему мы используем для того, чтобы и дальше создавать «Эрмитаж в облаках» — нашу резервную копию. Он будет виден со всех концов мира — через технологии, для которых не существует границ», — поделился директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Совместный проект «Интерроса» и Эрмитажа также открывает двери для людей, желающих внести свой вклад в сохранение культурного наследия и, возможно, даже получить выгоду от инвестирования в ЦФА. Владельцы токенов, обладающие защищенным российским законодательством цифровым правом, могут также показывать свою коллекцию, распространяя высокое искусство даже в удаленных уголках страны и малых городах России. Эрмитаж становится пионером в совмещении искусства и технологии, и это открывает новые перспективы для будущего культурного наследия России.

На презентации проекта был продемонстрирован и его сайт, где любой желающий может выбрать себе часть фрески и зарезервировать соответствующий токен. Более того, выяснилось, что часть выпущенных токенов уже забронированы первыми покупателями. Это стало сюрпризом не только для ведущей — известной тележурналистки Эвелины Закамской, но и для самих организаторов проекта.