В Петербурге начали снимать четвертый сезон сериала о Следственном комитете России

В Петербурге начались съемки нового сезона популярного телесериала «Первый отдел», который рассказывает о работе сотрудников Следственного комитета РФ. Посмотреть детективную драму можно будет на НТВ.

Фото: pxhere

Пресс-служба центрального аппарата СК РФ сообщила о сотрудничестве телевизионщиков со следователями при создании новых сюжетных линий для сериала. Авторы сериала проконсультировались со следователями, чтобы создать реалистичные сюжеты.

Главные роли в сериале исполняют актеры Иван Колесников и Сергей Жарков. В Следкоме отметили, что сериал достоверно отражает повседневную работу сотрудников ведомства. Ранее

Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России началась разработка сценария для нового фильма про похождения Чебурашки.