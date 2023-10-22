Бастрыкин заинтересовался студентом, расстрелявшим школьника из пистолета в Петербурге

В Калининском районе несовершеннолетний студент из-за конфликта подстрелил школьника из пневмата. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента с участием несовершеннолетних.

Фото: официальный telegram-канал Следственного комитета России

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия с участием несовершеннолетних в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел 21 октября у метро «Гражданский проспект». Так, 15-летний студент колледжа выстрелил из пневматического оружия в 14-летнего подростка.

По факту случившегося органы ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Председатель СКР поручил и.о. руководителя петербургского следкома Олегу Бобкову доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что конфликт между молодыми петербуржцами произошел из-за электронной сигареты.