В Петербурге школьник расстрелял из пневмата восьмиклассника из-за электронной сигареты

В Калининском районе Петербурга школьник выстрелил в 14-летнего мальчика, пытаясь отобрать у него электронную сигарету. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Unsaplsh

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 21 октября в полицию обратился 14-летний ребенок с заявлением о том, что неизвестный, пытаясь похитить электронную сигарету, выстрелил в него из пневматического пистолета, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Мать пострадавшего мальчика также обратилась в полицию с просьбой привлечь злоумышленника к ответственности. Она утверждает, что нападавший на ее сына несколько раз выстрелил в область лица, задней поверхности бедра и паха.

Пострадавший госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Медики диагностировали у него ушибы и ссадины в области нижнего века правого глаза, а также в области мошонки и нижней 3-й левой голени.

В этот же день сотрудники полиции задержали по «горячим следам» 15-летнего подозреваемого у дома №110 по Гражданскому проспекту.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что школьник в Петербурге нарвался на разбойника с пистолетом, который забрал у подростка две тысячи рублей.