В Петербурге навели порядок в Саду Мариинского Дворца

Сад Мариинского Дворца привели в порядок перед наступлением зимы. В уборке территории сада принимал участие Александр Бельский.

Фото: Baltphoto//Владислав Галушко

Как сообщил в своем телеграм-канале спикер Законодательного собрания Александр Бельский, в рамках «Доброго субботника», который прошел в Петербурге 21 октября, Сад Мариинского Дворца подготовили к зиме.

По словам Бельского, на территории Сада убрали листву, привели в порядок деревья, а также наполнили кормушки для птиц. Чиновник выразил свою искреннюю любовь к этому месту, отметив его тишину, уют и зелень.

В 2023 году количество посетителей Сада составило почти 35 тысяч человек. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Для гостей проводились различные мероприятия, включая фестивали, литературные чтения, выставки, мастер-классы и джазовые вечера. Особое внимание уделялось экскурсиям.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ккульптуры Летнего сада на зиму поместили в футляры.