В Ленобласти следователи заинтересовались погибшей в лесу женщиной

В Лужском районе в минувшую субботу обнаружили тело пожилой женщины. Она ходила за грибами, но не смогла выбраться из леса. Следком начал проверку.

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Следственное управление СКР по Ленинградской области устанавливает обстоятельства гибели женщины в Лужском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 14 октября 67-летняя женщина ушла в лес за грибами и обратно не вернулась. Вечером 21 октября в 2,5 км от деревни Любочажье Лужского района нашли ее тело без признаков насильственной смерти.

В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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