В Петербурге мужчина погиб после травм от падения со строительных лесов

В Московском районе рабочий сорвался со строительных лесов. Мужчина обратился за помощью к врачам, но спасти его не смогли. Ведется проверка.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 21 октября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу обратился 40-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что пострадавший упал с четырех метров высоты со строительных лесов. Вечером того же дня мужчина скончался в больнице.

Информацию о происшествии передали в главное управление СК РФ по Санкт-Петербургу. Стражи порядка продолжают вести проверку и устанавливать все детали случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе после гибели молодого рабочего при проведении строительных на Полюстровском проспекте стражи порядка возбудили уголовное дело.