На «Золотую маску» номинировали 12 спектаклей из Северной столицы

Экспертные советы «Золотой маски» завершили свою работу. В число номинантов шорт-листа сезона 2022-2023 вошли 56 постановок, 12 из которых – петербургские.

Фото: baltphoto/ Вероника Овсянникова

Участников «Золотой маски» отобрали эксперты Драматического театра и театра кукол и музыкального театра. Об этом сообщается на сайте премии. Помимо этого, сформирован лонг-лист премии, в который вошли наиболее заметные спектакли сезона. В него включили 94 спектакля драматического театра и театра кукол и 21 спектакль музыкального театра.

Отмечается, что эксперты в течение года посмотрели в театрах и на видео 1116 спектаклей, премьеры которых состоялись с 1 августа 2022 по 31 июля 2023 по всей России.

Так, за победу в номинации «Спектакли большой формы» сразятся «Один восемь восемь один» Александринского театра и «Чайка» малого драматического театра. За лидерство среди спектаклей малой формы поборются «Друг мой» и «Опера нищего» (театр «Суббота»), «Идиот» («Приют комедианта») и «Крысолов» («Театро Ди Капуа»).

Помимо этого, эксперты номинировали оперетту «Пётр I» (театр музыкальной комедии), балет «Озорные частушки» (театр балета им. Л. Якобсона), спектакль в современном танце «Horse maintenance» (проект Вероники Тихоновой) и кукольный спектакль «Дневник ласточки» (Большой театр кукол).

Ещё два петербургских спектакля получили номинации в конкурсе «Эксперимент»: «Красный фонарь» музея театрального и музыкального искусства и «Чайка» Александринского театра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице потратят 234 млн рублей на поддержку культурных проектов.