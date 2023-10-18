Петербург потратит 234 миллиона рублей на поддержку культурных проектов

В Культурной столице поддержат еще 25 культурных проектов. На эти цели город намерен потратить из бюджета миллионы рублей.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, в городе на Неве подведены итоги второго конкурсного отбора на предоставление субсидий на мероприятия в области культуры и искусства. По его словам, Петербург поддержал еще 25 культурных проектов на сумму 234 миллиона рублей.

Финансовую поддержку получили XXIII фестиваль «Международная неделя консерваторий», 23-й международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», XVII Открытый конкурс композиторов им. А.П. Петрова, фестиваль «Дягилев. P.S.», социально-благотворительный проект «Будь с городом!», проект «Театр на жестовом языке — детям и взрослым» и другие.

На данный момент за 2023 год на проведение фестивалей, конкурсов и проектов в области культуры и искусства город потратил уже более 1 млрд 54 млн рублей, поддержав 137 заявок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве за год 682 человека получили аттестат, успешно сдав квалификационный экзамен для гидов-переводчиков и экскурсоводов.