В Ленобласти задержали мужчину, который избил своего знакомого и вывез в багажнике

В Петродворцовом районе правоохранители задержали мужчину, который избил и вывез в багажнике своего знакомого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию обратилась пожилая жительница Ломоносовского района. По ее словам, к ней обратился мужчина, сказал, что его избили, увезли в багажнике и попросил вызвать полицию и «скорую».

Прибывшие стражи порядка установили, что 21 октября около пяти часов вечера 46-летнего петербуржца, который находился на улице Урицкого в Петергофе, избил его приятель вместе с двумя незнакомцами. После чего злоумышленники связали мужчину и в багажнике вывезли в СНТ «Возрождение» Ломоносовского района, где продолжили избивать последнего, грозясь убийством.

Через некоторое время петербуржцу удалось вырваться и сбежать. Также он обнаружил пропажу мобильного телефона.

Ночью 22 октября у одного из домов по улице Урицкого в Петергофе полицейские задержали 60-летнего местного жителя. Известно, что ранее мужчина получил «условку» за хулиганство. Под административным надзором не состоит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция продолжает проверку и устанавливать все детали и причины случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице поймали ОПГ, которая причастна к похищению человека и вымогательству.