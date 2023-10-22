Имеется пострадавший: пожар на Красуцкого выезжали тушить 25 пожарных

В Адмиралтейском районе воскресным утром в огне пострадал один человек. На ликвидацию происшествия выезжали 25 специалистов чрезвычайного ведомства.

Фото: Batphoto/Валентин Егоршин

Сообщение о пожаре поступило в семь часов утра 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу. Известно, что стихия разбушевалась в двухкомнатной квартире одного из домов на улице Красуцкого. В жилище обгорела обстановка на площади 50 кв.м.

Бригада скорой медицинской помощи осмотрела трех человек. В результате пожара пострадал один человек, уточнила пресс-служба ведомства.

Происшествие ликвидировано в 08:16. На месте возгорания работали 5 единиц техники и 25 человек личного состава от МЧС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе вспыхнула двухкомнатная квартира, из нее эвакуировали одного пострадавшего. Ему потребовалась госпитализация в больницу.