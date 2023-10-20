Из горящей квартиры на Космонавтов спасли человека

В Московском районе загорелась двухкомнатная квартира, из ее эвакуировали одного пострадавшего. Ему понадобилась госпитализация в медицинское учреждение.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Стало известно, что рано утром, 20 октября, спасателям поступила информация о пожаре на проспекте Космонавтов в Московском районе, об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу.

Как отмечается, возгорание произошло в 07:35 в двухкомнатной квартире. Пламя распространилось на комнату в 12 квадратных метров.

Огнеборцы ликвидировали пожар в 08:17. Они спасли из опасной зоны одного пострадавшего, которого пришлось госпитализировать в больницу.

К тушению привлекли 2 единицы техники, а также 10 сотрудников МЧС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе заживо сгорели мама с ребенком. Пламя распространилось на баню и частный дом.