Петербургский СКА проиграл «Нефтехимику» в матче КХЛ

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершилась очередная встреча Континентальной хоккейной лиги. Местный «Нефтехимик» принимал у себя СКА, игра закончилась победой хозяев.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

«Нефтехимик» разгромил СКА со счетом 2:0, передает Чемпионат. Первый период команды отыграли без голов. На середине второго отрезка нападающий Дмитрий Жукенов открыл счет матча.

Также очки за результативные передачи получили нападающие Дмитрий Соколов и Владимир Брюквин. На 54-й минуте встречи Дмитрий Жукенов оформил дубль. Отмечается, что до этого матча «Нефтехимик» находился на 10-11-м месте из 12 в таблице Восточной конференции.

В следующей игре регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле СКА встретиться с «Локомотивом». «Нефтехимик» примет «Трактор». Оба матча состоятся в понедельник, 23 октября.

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