В КХЛ назвали имена шестнадцати участников Матча Звезд КХЛ 2023

Стали известны имена 16 хоккеистов, которые примут участие в звёздном уик-энде в Санкт-Петербурге. Игроков выбирали сами болельщики путем голосования.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) назвали имена игроков, которые примут участие в Матче Звезд КХЛ 2023. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря.

Так, команда дивизиона Боброва приобрела нового голкипера Никиту Серебрякова, который в прошлом сезоне перешел из владивостокского «Адмирала» в СКА. Также в состав команды вошли два игрока нижегородского «Торпедо» — форвард Василий Атанасов и защитник Богдан Конюшков, а также ведущий бомбардир текущего сезона нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

В команду дивизиона Тарасова были выбраны вратарь Алексей Колосов и форвард Виталий Пинчук из минского «Динамо», а также защитник ЦСКА Никита Нестеров и нападающий московского «Динамо» Никита Гусев.

В состав команды дивизиона Харламова вошли форварды казанского «Ак Барса» Александр Радулов и Дмитрий Яшкин, защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и голкипер тольяттинской «Лады» Владислав Подъяпольский.

А в сборную дивизиона Чернышева были включены защитник «Адмирала» Евгений Лисовец, форварды омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев, а также вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Александр Самонов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что тренер «СКА» Ротенберг сравнил игру против «Динамо» с партией в шахматы.