Под Петербургом полицейские провели масштабный рейд по мигрантам-нелегалам
Во Всеволожском районе сотрудники полиции проверили места проживания мигрантов, продуктовые магазины и общепит. Везде найдены грубые нарушения законодательства. На пункте приема лома лежало 583 корродированных патронов.
Стало известно, что во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители провели профилактические мероприятия, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как отмечается, на указанной территории сотрудники полиции навестили 9 мест компактного проживания мигрантов, где проживали 150 приезжих. Выяснилось, что 30 из них нарушают законодательство России.
Также проверены заведения общественного питания, а также 37 продуктовых магазинов. И тут не все чисто. У них находилось 267 литров спиртных напитков, имеющих сомнительное происхождение и качество.
Кроме того, на пункте приема металлолома найдено 583 корродированных патронов.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице сотрудники полиции нагрянули на крупнейшие овощебазы, где нашли несколько десятков нелегальных мигрантов.