С овощебазы в военкомат: в Петербурге полиция провела рейды по скоплениям мигрантов

Петербургские полицейские провели рейды по Софийской и Калининской овощебазам, проверив тысячу мигрантов. Часть из них нарушала миграционное законодательство, а новоиспеченных граждан РФ увезли в военкомат.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Стало известно, что в Северной столице не утихают полицейские рейды по выявлению нелегальных мигрантов, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как отмечается, мероприятия начались 17 октября. Правоохранители прибыли на традиционное место нелегалов — Калининская и Софийская овощебазы. Кроме того, это затронуло Сенной рынок и еще ряд других мелких точек.

Всего проверили около тысячи мигрантов. Несколько десятков нарушали миграционное законодательство нашей страны. Получивших российское гражданство с комфортом доставили для постановки на воинский учет, что они должны были сделать самостоятельно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ветерану СВО и его семье начали поступать угрозы со стороны недовольных азербайджанцев.