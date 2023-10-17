Угрожали ветерану СВО и его семье: в Петербурге СК займется мигрантами

Петербургский СК обратил внимание на угрозы ветерану СВО и его семье со стороны мигрантов, началась проверка действий. О ходе и результатах доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стало известно, что в Северной столице произошел новый случай беспредела со стороны мигрантов, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

В социальных сетях распространяется информация об угрозах ветерану СВО и его семьи со стороны мигрантов. Боец записал видео, в котором осудил нападения этнической группировки азербайджанцев в Петербурге.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку действий приезжих. За ходом и результатом следят в центральном аппарате.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что в Петербурге расследуют нападения азербайджанцев на простых прохожих.