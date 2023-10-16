Петербургский СК расследует нападения азербайджанцев на горожан

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту избиения петербуржцев организованной группой выходцев из Азербайджана.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стало известно, что в сети расходятся кадры избиения жителей Северной столицы организованной группой молодых людей, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Как отмечается, в telegram-каналах распространяются свидетельства нападений выходцев из Азербайджана, которые на камеру снимали драки с простыми прохожими. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил петербургскому СК возбудить уголовное дело и доложить об итогах расследования.

В центральном аппарате будут внимательно следить за ходом проверки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что уголовник-мигрант из Таджикистана озверел и напал на свою сожительницу с ножом. Сейчас женщина лежит в больнице.