Петербуржцам перечислили интересные факты про яблоки

Во всем мире 21 октября отмечают День яблока. Всего насчитывается 7 тысяч сортов фрукта, однако до нас доходит лишь 100 из них.

Фото: baltphoto/Андрей Пронин

Стало известно, что в субботу, 21 октября проводится День яблока, об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Как отмечается, его установили в Англии, он отмечается с 1990 года. Еще наши предки говорили о полезных свойствах яблока.

У англичан была своя поговорка: «Яблоко в день — и доктор не нужен». Всего сады фрукта занимают 5 млн гектар по всей Земле.

Кроме того, известно о 7 тысяч сортов яблок, но потребитель может попробовать только 100 из них. Китай лидирует во всем мире по выращиванию этого фрукта — 89 млн тонн в года.

Тем не менее, в яблоках содержится яд. В семенах находится цианид, который очень токсичен. Специалисты отмечают, что никто так и не разгадал происхождение слова «яблоко» в славянском языке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жителям Северной столицы поведали о правилах перевозки животных в общественном транспорте.