Петербуржцам рассказали, как перевозить животных в городском транспорте

Правила перевозки животных зависит от типа выбранного транспорта. Тем не менее, главное правило при проезде собак: намордник и ошейник с поводком. Для мелких пород собак и кошек достаточно переноски.

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Многие владельцы питомцев испытывают трудности с их перевозкой. С петербуржцам поделился лайфхаками Комитет по транспорту.

Провезти бесплатно животных можно в нескольких случаях. Плата не взимается, если это мелкие зверушки и птицы в клетках, собака-проводник (при наличии документов), комнатно-декоративные собаки. Это не распространяется на охотничьих и служебных собак.

При поездках с питомцами важно соблюдать установленные правила. У собаки-проводника должен быть намордник и опознавательные знаки (как и служебной), кошки и собачки мелких пород должны находиться в переноске. Ручная кладь не должна превышать 120 см по сумме трех измерений.

Таким образом, четвероногие друзья должны находиться в переноске, сумке или корзинке. Обязательное условие — глухое дно.

Для ж/д поездов и электричек другие правила. Крупные собаки должны находиться в наморднике, провоз животных осуществляется за плату, перевозка мелких собак исключительно с намордником и поводком. С кошками проще — достаточно наблюдения владельца.

На собак-проводников распространяются другие правила. С них не взимается плата, перевозочные документы не оформляются, животное должно быть с ошейником и в наморднике, необходимо предъявить специальный документ.

Если же вы не хотите соблюдать установленные нормы, то вам может прилететь штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Более того, перевозчик может отказать в поездке.