Гоп-стоп в Петербурге: мужчину подкараулили в подъезде с канцелярским ножом

В Центральном районе рецидивист встретил петербуржца в подъезде с канцелярским ножом. Он отобрал у него три тысячи рублей и мобильный телефон.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 20 октября, сотрудникам полиции по Центральному району поступила информация о разбое на улице Моисеенко.

Правоохранители прибыли на место происшествия и установили, что пострадавший находился в подъезде по указанному адресу. В какой-то момент силуэт злоумышленника появился перед его глазами.

Неизвестный показал канцелярский нож, а потом применил насилие к петербуржцу. После этого он заставил перевести 3 тысячи и отдать мобильный телефон.

Спустя пару часов злоумышленника нашли. Как оказалось, он является опасным рецидивистом.

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